Президент РФ распорядился сохранить ставку 2% по ипотеке Дальнего Востока и Арктики

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин распорядился сохранить ставку 2% по ипотеке для регионов Дальнего Востока и Арктики, сообщил ТАСС.

«Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых», — отметил президент.

Путин также предложил ввести выплату в размере 1 млн руб. на погашение ипотеки для многодетных семей в регионах Дальнего Востока с низким уровнем рождаемости начиная с 1 июля 2024 года.

Дополнительно он отметил, что работа над новыми национальными проектами близится к завершению.

«О реализации планов развития городов нельзя забывать и при формировании новых национальных проектов, работа над которыми сейчас находится в завершающей стадии», — сказал российский лидер.

Напомним, Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что Путин согласился на упрощение виз для иностранцев.