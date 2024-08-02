При боях в Мали погибли 84 «вагнеровца»

Представители одной из группировок туарегов рассказали о том, сколько бойцов ЧВК «Вагнер» погибло в результате боев в северной части Мали. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, речь идет о 84 бойцах ЧВК «Вагнер», которые погибли в результате сражений, а также о 47 солдатах правительства. Это количество жертв приводится за три прошедших дня.

Ранее также сообщалось о том, что распространенная в интернете информация о выкупе «вагнеровцев» у туарегов не соответствует действительности, при этом, в интернете распространилось несколько видео с предполагаемыми пленными.

Напомним, что число погибших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до 10. Подробнее в материале.