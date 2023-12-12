Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания начальника генштаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржехки о потенциальном конфликте с Москвой. Российский политик подчеркнул, что от Чехии ничего не зависит, ведь у нее маленькая армия.

Ценность мнения близка к нулю

По мнению Пушкова, принимать слова западного военачальника всерьез не стоит.

«Когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит напыщенно и глупо. Такую тему, как война с Россией, страны НАТО с Чехией всерьез даже не обсуждают. Ценность мнения Ржехки близка к нулю», — заявил Алексей Пушков в своем канале.

Политолог и доктор исторических наук Павел Бредихин отметил, что подобное заявление чешского генерала обусловлено только одним — тем, что теперь президентом Чехии является бывший генерал НАТО Петр Павел.

Военное прошлое — путь к светлому будущему

«Так чешские генералы пытаются манипулировать прошлым своего президента. Если бы президентом так и оставался Милош Земан, то никаких подобных заявлений, конечно же, не было», — выразил уверенность Бредихин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ ©Валерий Мельников/РИА Новости ]

В данном случае речь идет не о том, что высокопоставленный военный ответил за деятельность своей армии и за своих подопечных, продолжил политолог, а об отсылке напрямую к президенту Чехии.

«Сам Павел пытается манипулировать своим прошлым и увеличить политическое значение всей Чехии в рамках Евросоюза и НАТО», — резюмировал эксперт.

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