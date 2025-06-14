Мантуров объяснил, при каких условиях иностранные бренды смогут вернуться в Россию

Россия оценивает возможность возвращения иностранных брендов на российский рынок, однако рассматривает ряд условий, при которых это будет возможно. Об этом в преддверии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что решение о возвращении брендов будет приниматься на основе оценки ситуации. Основной фактор заключается в том, чтобы не препятствовать развитию российских предприятий, уже закрепивших свои позиции в различных секторах российского рынка.

«И если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь наши интересы расходятся», — сказал Мантуров.

Российские власти неоднократно заявляли, что привилегии и преференции для возвращающихся иностранных компаний в РФ не предусмотрены. В Кремле подчеркивали, что возвращение западных брендов должно происходить исключительно на условиях конкуренции.

Ранее Мантуров также заявлял, что возвращение западных компаний будет происходить в том случае, если Россия будет в них заинтересована. По его словам, каждый случай в отношении того или иного бренда будет рассматриваться индивидуально.

Ранее доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, есть ли шансы у американской сети McDonald’s вернуться в Россию.