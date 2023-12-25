Мантуров: Россия по производству вооружений опережает Запад

Российская Федерация за последнее время серьезно опередила западные страны по части производства вооружений и не намерена терять набранный темп. Об этом заявил вице-премьер правительства и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что все российские профильные ведомства активно работают в рамках госпрограммы наращивания вооружений на период до 2034 года включительно.

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени», — сказал Мантуров.

В продолжение темы глава Минпромторга заявил, что непонятно, насколько у стран Запада хватит духу продолжать новую «гонку вооружений». Но Россия ко всему готова, подчеркнул министр.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что, перемалывая военную технику НАТО в зоне СВО на Украине, Москва демилитаризировала сам военный блок. В качестве примера он привел грустные дела в немецкой армии.