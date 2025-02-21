Мантуров выразил готовность рассмотреть закупки титана компанией Boeing

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о готовности Москвы обсудить возможность возобновления закупок титана американской компанией Boeing. Об этом он заявил в ответ на появившуюся в СМИ информацию о том, что крупнейший авиапроизводитель рассматривает возможность возвращения на российский рынок, передает РИА Новости.

Мантуров подчеркнул, что Россия открыта для предложений от Boeing, если компания заинтересована в восстановлении поставок.

«Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать», — подчеркнул вице-премьер.

Закупки титана имеют большое значение для авиационной промышленности. Этот металл является важным компонентом, используемым в этой отрасли благодаря своим уникальным свойствам — пластичность, коррозионная стойкость и высокая прочность.

Мировой спрос на титан в авиационной отрасли постепенно растет, особенно с учетом увеличивающегося числа заказов на новые самолеты и модернизацию существующих. Активно используют титан для производства воздушных суден крупные компании Boeing и Airbus.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что автомобилестроительная корпорация Renault рассматривает возможность возвращения на рынок РФ.