Венесуэльский оппозиционный политик и общественный деятель Мария Корина Мачадо заявила, что посвящает свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу и венесуэльскому народу. Вскоре после объявления Нобелевским комитетом ее лауреатом, она опубликовала соответствующее сообщение в своих социальных сетях.

Она отметила, что Венесуэла стоит на пороге победы и особенно сейчас рассчитывает на поддержку президента Трампа, американского народа, стран Латинской Америки и демократических государств всего мира, как на ключевых союзников в борьбе за свободу и демократию.

В своем сообщении она подчеркнула, что посвящает награду страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его твердую поддержку их общего дела.

Мачадо является одним из ведущих оппозиционеров в Венесуэле и рассматривается как главный конкурент действующего президента Николаса Мадуро.

Нобелевский комитет отметил ее постоянные усилия по защите демократических прав в Венесуэле и ее борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии. В качестве приза Мачадо также получит 11 млн шведских крон, эквивалентных примерно $1,2 млн.

Мачадо родилась в Каракасе в 1967 году. До прихода в политику она получила образование инженера. В 2002 году она стала основателем Súmate, волонтерской организации, занимающейся продвижением политических прав и наблюдением за выборами.

Мачадо описывает свою жизненную цель как продвижение идеи «избирательных бюллетеней вместо пуль». Нобелевский комитет охарактеризовал ее как «один из самых ярких примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время».

Решение Нобелевского комитета стало неожиданностью. Президент США считался одним из фаворитов на премию мира, особенно после его посредничества в установлении перемирия между ХАМАС и Израилем, что вызвало призывы к награждению Трампа.

Ранее Путин заявил об утрате авторитета Нобелевским комитетом.