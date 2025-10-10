Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета: авторитет организации оказался подорван

Авторитет Нобелевского комитета в значительной степени утрачен, заявил президент России Владимир Путин. Он также высоко оценил миротворческие усилия Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению российского лидера, репутация комитета, присуждающего престижную международную награду, серьезно пострадала. Комментируя ситуацию, Путин воздержался от категоричных оценок, но констатировал сложившееся положение дел.

Отдельно президент отметил работу своего американского коллеги, направленную на достижение мира. В качестве яркого примера он привел урегулирование на Ближнем Востоке, которое в случае успеха может стать подлинно историческим событием.

Заявления прозвучали на фоне очередного вручения Нобелевской премии мира, которое вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе.

Ранее Путин пообещал анонс нового оружия в ближайшее время.