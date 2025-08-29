Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала лингвистическую оценку закону Украины, использующему термин «рашизм». Дипломат заявила, что слово не имеет отношения к России и оскорбляет память почитаемого иудейского мыслителя. Эту информацию Захарова опубликовала в личном телеграм-канале «Мария Захарова».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова провела лингвистический анализ термина «рашизм», использованного в новом украинском законе. Она пояснила, что в славянских языках суффикс «-изм» обозначает учение, поэтому слово «рашизм» означает «учение Раши».

Захарова напомнила, что Раши — это известный средневековый комментатор Талмуда и духовный лидер еврейского народа в Северной Франции. Таким образом, по ее мнению, киевские власти оскорбили память мыслителя XI века, которого почитают миллионы верующих иудеев по всему миру.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что термин «рашизм» не имеет никакого отношения к России. Новый закон, подписанный украинским руководством, вызвал резкую критику за некорректное использование лингвистических конструкций.

