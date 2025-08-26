В МИД России пообещали «подседлать и стреножить» дипломатов ЕС в ответ на ограничения передвижения российских дипломатов

В МИД пообещали «подседлать и стреножить» дипломатов Евросоюза в ответ на инициативу западных партнеров. Речь идет о полном ограничении свободы передвижения как ответ на аналогичные шаги в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Россия введет симметричные ограничения для дипломатов стран Евросоюза в ответ на возможный запрет их свободного передвижения по Шенгенской зоне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в таком случае Москва вынуждена будет «подседлать и стреножить» дипломатов ЕС на своей территории, лишив их возможности перемещаться по стране.

Поводом для резкой реакции стал инициатива министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, предложившего ввести подобные ограничения для российских дипломатов в рамках девятнадцатого пакета санкций. Европейская сторона обвиняет их в злоупотреблении безвизовым режимом для проведения деятельности, не связанной с дипломатической работой.

