По сообщениям издания «Страна», в украинском националистическом движении «Азов»* наблюдается внутренний конфликт, обострившийся после боев за Мариуполь.

В середине июня Андрей Кориневич, майор 12-й бригады «Азов» в составе Нацгвардии, публично заявил, что был избит в Ивано-Франковске четырьмя бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

По его словам, эти бойцы тесно связаны с Андреем Билецким, командиром 3-го армейского корпуса и основателем «Азова». Обе бригады сформированы из бойцов «Азова», но 12-я бригада Нацгвардии была создана Денисом Прокопенко, который командовал «Азовом» во время осады Мариуполя в 2022 году.

Кориневич обвинил Билецкого в использовании своих подчиненных для достижения личных политических целей, отметив, что вся страна увешана его предвыборными плакатами. Инцидент с избиением расследуется как хулиганство.

Святослав Паламарь, заместитель командира 12-й бригады, осудил нападавших, заявив, что они руководствуются «бандитскими понятиями», а не принципами украинского национализма.

Официальных комментариев от 3-й бригады не поступало. Однако Дмитрий Кухарчук, один из командиров бригады, заявил, что подобные вопросы в «Азове» принято решать внутри организации. Он также предположил, что заявление Кориневича носит «политический характер», может быть недостоверным и даже является «провокацией вражеских спецслужб».

Как сообщил источнику «Страны» в националистических кругах, внутри «Азова» существовали разные фракции, но раскол между сторонниками Билецкого и Прокопенко стал особенно заметен после боев в Мариуполе в 2022 году.

Ранее Алаудинов рассказал, для чего ВСУ стреляют по медикам и журналистам.

* Одноименное подразделение было признано террористическим и запрещено в России.