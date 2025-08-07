РФ по-прежнему является неотъемлемой частью стратегической безопасности в Европе и Азии, и Запад не сможет без нее обойтись, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос на YouTube.

Он призвал западных лидеров быть реалистами и объективно оценивать общее положение дел и ситуацию на фронте.

ВСУ проигрывают, преимущество на стороне ВС РФ. Кроме того, у России большое преимущество в людских резервах и ресурсах, экономика в несколько раз больше. Ничего из этого не изменится, независимо от объема поддержки Киева со стороны, пояснил эксперт.

Он также отметил, что переговоры нужно вести с позитивной стороны и предлагать реальное решение проблем, которые интересуют российскую сторону.

У Запада нет рычагов давления на РФ, отметил он, кроме того, сейчас очень важно создать обширную систему стратегической безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, а этого нельзя сделать без России, заключил Эпископос.

Ранее американский аналитик назвал Киев «главным тормозом» мира на Украине.