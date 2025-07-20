Марко Рубио стал ключевым внешнеполитическим советником Дональда Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио превратился в универсального помощника президента Дональда Трампа по различным направлениям внешней политики. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.

По информации источников, Рубио приобрёл особое влияние в администрации. Президент Трамп открыто выражает своё доверие госсекретарю, отмечая его способность эффективно решать возникающие проблемы.

«Когда у меня возникает проблема, я звоню Марко. Он решает её», — заявил американский лидер в апреле текущего года.

Высокую оценку работе Рубио дал и вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув его компетентность и надёжность. Более того, Вэнс отметил, что госсекретарь является одним из его ближайших друзей в администрации.

Особого внимания заслуживает тот факт, что Марко Рубио стал первым после Генри Киссинджера человеком, который совмещает должности госсекретаря и советника по национальной безопасности, что значительно расширяет его влияние на формирование внешнеполитического курса страны.

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