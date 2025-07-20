«Ври, кради, мути»: на Украине отреагировали на новый пост Умерова

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая высказалась о назначении Рустема Умерова на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет « Российская газета ». В своем телеграм-канале она задалась вопросом: «В чем логика и смысл этого решения для людей?».

По мнению депутата, назначение Умерова может быть воспринято другими управленцами как сигнал к действию: «Ври, кради, мути, шантажируй — и получишь плюшки».

17 июля Верховная рада утвердила новый состав кабинета министров. Юлия Свириденко, ранее занимавшая пост министра экономики и вице-премьера, стала новым премьер-министром. Денис Шмыгаль, который ранее возглавлял правительство, теперь занимает должность министра обороны. Рустем Умеров, ранее занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, был назначен на должность главы военного ведомства.

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