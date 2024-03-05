Марочко рассказал, как из Харьковской области насильно эвакуируют граждан

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о насильной эвакуации жителей Харьковской области. В интервью РИА Новости он сообщил, что граждан направляют в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий.

«Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать свое жилье, а их насильно выдворяют, в первую очередь, это касается семей с детьми», — рассказал Марочко.

Он отметил, что представители администрации региона также увеличили число населенных пунктов, граждане которых должны эвакуироваться.

На Украине регулярно объявляют о принудительной эвакуации граждан из разных регионов страны. Как ранее стало известно, из Авдеевки, которая находится под полным контролем ВС РФ, ранее на территорию ДНР вывезли детей и пожилых граждан. Несмотря на это, часть горожан категорически отказалась выезжать из своего города.

Известно, что эвакуация проходит в Харьковской и Сумской областях. Отмечается, что из некоторых регионов вывезли практически всех жителей.

Ранее мы сообщали, что за ночь в Одессе слышали как минимум четыре взрыва.