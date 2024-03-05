В Одессе четырежды за прошедшую ночь гремели взрывы

Всю ночь на 5 марта в украинской Одессе были слышны взрывы. Очевидцы сообщают о четырех сериях, которые были слышны жителям этого населенного пункта. Об этом сообщило издание «Суспильне Одесса».

По имеющимся данным, в Одессе объявлялась воздушная тревога, это произошло в районе половины первого ночи. Затем неоднократно было слышно, как в городе грохочут взрывы. Одна из очень громких серий была слышна местным ближе к двум часам.

До этого украинская пресса говорила о взрывах в Херсоне и Днепре. Атаки украинских объектов начались осенью 2022 года, буквально через два дня после того, как украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту. Российская армия стала наносить удары ракетами и беспилотниками по различным промышленным объектам, энергетической инфраструктуре, а также местам сосредоточения подразделений ВСУ и командным пунктам.