Марочко рассказал об активизации ВСУ на трех направлениях

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ активизировались сразу на трех направлениях.

В интервью РИА Новости аналитик заявил, что активность выявлена на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

«Установлены пилотируемые и беспилотные средства воздушного нападения и разведки», — сказал Марочко.

Он отметил, что российским военным удалось определить это с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Марочко также подчеркнул, что авиация украинской армии совершает осторожные маневры, стараясь не заходить в зону действия ПВО. Кроме того, рассказал эксперт, были выявлены пуски крылатых ракет класса воздух-поверхность Storm Shadow/SCALP.

Ранее мы сообщали, что ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, вражеские дроны сбиты системами ПВО.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.