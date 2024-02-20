В Брянской области силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что Минобороны РФ пересекли очередную попытку ВСУ атаковать регион при помощи беспилотников.

Над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Удалось избежать каких-либо разрушений инфраструктуры. Информации о пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, которые продолжают осмотр территории.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

ВСУ атаковали территорию РФ при помощи беспилотников в ночь на 20 февраля. Губернатор Брянской области рассказал, что вследствие первой атаки региона разрушений и пострадавших также не было.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В нынешнем году у бойцов Армии России уже есть значимое достижение — освобождение Авдеевки. На укрепление этого города ВСУ потратили многие годы после того, как Украина подписала документ о Минских соглашениях. Военный эксперт Андрей Попов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как освобождение пригорода Донецка отразится на ходе СВО, провел аналогию между Мариуполем и Авдеевкой.