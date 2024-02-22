Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группировку (ДРГ) на купянском направлении. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

«Силами отделения по диверсантам был открыт огонь, в результате чего большая часть группы была уничтожена, нескольким боевикам, получившим ранения, удалось скрыться», — отметил Марочко.

Он уточнил, что украинские солдаты намеревались воспользоваться темным временем суток и рельефом локации для захвата передовых позиций ВС РФ. По словам Марочко, это происходило в населенном пункте Песчаное.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 30 военнослужащих на купянском направлении, а за сутки до этого — до 45 солдат ВСУ.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск ВСУ из Авдеевки. Вечером этого же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.

Ранее мы сообщали, что в Авдеевке, предположительно, обнаружили пыточные. По словами посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в такие комнаты помещали людей, несогласных с политикой Киева.