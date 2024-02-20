Мирошник сообщил, что в Авдеевке обнаружили помещения, похожие на пыточные

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в освобожденной РФ Авдеевке, по предварительным данным, обнаружили помещения, похожие на пыточные.

Об этом Мирошник рассказал в интервью РИА Новости. Он также сообщил, что в населенном пункте нашли тайные захоронения.

«Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развернута эта работа», — сказал Мирошник.

Он отметил, что в Авдеевке были тайные пыточные, куда насильно затаскивали людей из-за их политической позиции. Мирошник подчеркнул, что для точного установление военных преступлений со стороны ВСУ необходимо провести работу с людьми, которые сейчас выходят из Авдеевки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что во время оккупации Авдеевки украинскими военными было зафиксировано множество военных преступлений в отношении мирных граждан.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об отходе войск из Авдеевки. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии этого населенного пункта под контроль ВС РФ.