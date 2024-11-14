Mash: главу Кореневского района Курской области Дегтяреву отправили в отставку
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Марина Дегтярева, глава Кореневского района Курской области, была отправлена в отставку из-за неэффективной организации эвакуации местных жителей, сообщил Mash.
Согласно информации, это произошло сегодня, 14 ноября, на встрече с жителями. Люди снова задавали вопросы о том, почему эвакуация была проведена столь плохо и почему никто не проявил заботы о ситуации.
Во вторник, 12 ноября, на аналогичном собрании был уволен руководитель Суджанского района Александр Богачев. Причиной стало бездействие и нежелание общаться с местными жителями. В тот день чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.