Mash: главу Суджанского района Курской области Богачева отправили в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев был отстранен от должности за отсутствие коммуникации и игнорирование запросов жителей, сообщил Mash.

По информации, его уволили в ходе встречи руководства региона с населением. Ранее вынужденные переселенцы обращались к чиновникам с естественными вопросами о том, как они должны жить в текущей ситуации и какие меры социальной поддержки им доступны. Однако Богачев не нашел времени для общения и ответов на эти важные вопросы с 6 августа.

В минувшие выходные жители Суджи собрались на Красной площади в Курске, вновь призывая представителей власти к ответу. Сегодня власти организовали общее собрание, и первым решением стало отстранение от работы Богачева.

Ранее сообщалось, что в Курской области оценили затраты на восстановление после вторжения ВСУ.