Во время убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы при себе он имел пистолет, но не успел им воспользоваться. Об этом сообщил Mash.

Отмечается, что на месте убийства нашли пистолет ТТ образца 1930-го года. Оружие лежало рядом с телом Кивы. Результаты экспертизы показали, что пистолет был в рабочем состоянии, что свидетельствует о вероятной принадлежности экс-депутату.

Также источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ищут человека, который продал этот пистолет.

Кива был убит 6 декабря 2023-го года в подмосковном Одинцово. Политик умер сразу от выстрела в голову. Экс-украинский депутат был частым гостем ток-шоу на федеральных каналах России. Перед началом специальной военной операции (СВО) он запросил в РФ политическое убежище.

После убийства Кивы в украинских СМИ начала распространяться информация о том, что покушение было частью спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).

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