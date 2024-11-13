Mash: в феврале Россия и США вновь обменяются заключенными

Возможный обмен заключенными между Россией и США может состояться в феврале 2025 года, сразу после инаугурации Дональда Трампа, сообщил Mash.

Отмечается, что Министерство иностранных дел (МИД) РФ подготовило список из 70 имен, по которым американские власти выдвинули обвинения в шпионаже и организации схем обхода санкций.

Среди российских граждан, находящихся под арестом, можно выделить Дениса Постового, задержанного по делу о поставках военной микроэлектроники из США в Россию, Сергея Черкасова, осужденного в Бразилии на 15 лет за подделку документов (при этом США требуют его экстрадиции по обвинению в шпионаже).

Также в список вошли Павел Кублицкий, которого связывают с кибератаками и мошенничеством в интернете, Артур Петров, арестованный на Кипре в августе 2023 года по запросу США. Его обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники из США в Россию.

По делу Петрова были задержаны и другие россияне — Кристина Пузырева, Максим Марченко, Николай Гольцев и Самиджон Насриддинов.

С американской стороны в списке на обмен значатся балерина из Екатеринбурга Ксения Хавана, обвиняемая в переводе денег для ВСУ, Джозеф Татер, отказавшийся от гражданства США, а также Гордон Блэк, получивший трехлетний срок за кражу.

Ранее SHOT сообщил, что граждан Франции и Германии, пытавшихся заснять ракетоноситель «Энергия», задержали на Байконуре.