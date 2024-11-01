SHOT: француза и немца, пытавшихся заснять ракетоноситель «Энергия», задержали на Байконуре

На космодроме Байконур в Казахстане были задержаны француз и немец, когда они попытались запечатлеть на смартфоны ракетоноситель «Энергия». Вместо ожидаемых фотографий их ждал арест и ожидание заседания суда, сообщил SHOT.

Согласно информации, правоохранительные органы застали мужчин врасплох, когда они стояли с телефонами неподалеку от ракетоносителя и готовились к съемке.

Иностранцы утверждали, что являются туристами, приехавшими исследовать знаменитый Байконур и направлявшимися к стенду для динамических испытаний.

Оба мужчины были задержаны и доставлены в полицию. Для 21-летнего француза Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его 26-летнего немецкого друга Юлиана Карла-Юргена Поренца были составлены административные протоколы, и они помещены в камеру. В ближайшее время их доставят в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что американца, сражавшегося на стороне ВСУ, осудили на шесть лет и 10 месяцев. В ходе разбирательства Хаббард признал свою вину по предъявленным обвинениям.