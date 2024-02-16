Mash: внука Геннадия Зюганова экстренно госпитализировали в Москве с ковидом

По информации источника, 14 февраля он вызвал себе скорую помощь. Медикам он пожаловался на плохое самочувствие — Леонид испытывал слабость и ломоту в теле, а также кашлял. Врачи приняли решение забрать депутата Мосгордумы в больницу.

Отмечается, что политику назначили соответствующее обследование. Ему также сделали экспресс-тесты на ковид, которые оказались положительными. Как пишет Mash, болезнь у Леонида протекает в легкой форме, но симптомы беспокоят его достаточно давно. Чтобы полностью восстановиться, ему необходимо провести время в больнице.

Геннадий Зюганов — советский и российский политический деятель. С 1995-го года является председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Четырежды баллотировался на пост президента РФ, каждый раз занимая второе место.

Леониду Зюганову 35 лет. В 2014-м году он был избран депутатом Мосгордумы шестого созыва, а через пять лет — седьмого.

В начале июля 2023 года Леонид предоставил в Мосгоризбирком необходимые документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы от КПРФ, включая список подписей от столичных муниципальных депутатов.

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