Отвернувшаяся от России Нетребко поддержала Киркорова после поездки в ДНР

Оперная дива Анна Нетребко скромно поддержала поп-короля Филиппа Киркорова, которого «прессуют» с двух сторон: одни критикуют певца из-за вечеринки Ивлеевой, другие — из-за неожиданного публичного акта благотворительности на Донбассе. Об этом пишет издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети.

Певица оставила короткий комментарий под постом Филиппа Киркорова в его личном блоге. Там артист рассказал про поездку в ДНР, оказанную помощь, а также вспомнил, что впервые исполнял в Горловке песню «Атлантида».

Нетребко не высказывалась о самой поездке Киркорова, но поддержала его теплыми словами. Исполнительница призналась, что очень соскучилась по артисту. Многих удивило такое откровение, но не фанатов. Дело в том, что Нетребко и Киркоров — очень давние коллеги и друзья.

Напомним, кубанская казачка Анна Нетребко уже 20 лет не живет в России. Она привыкла к Австрии и Европе в целом. После 2022 года ее желание остаться в другой стране только усилилось, хотя первое время певица и пыталась усидеть на двух стульях. Однако западные театры требовали от Нетребко конкретики, и она в конце концов сделала выбор не в пользу РФ.

Ранее сообщалось, что Киркоров разместил слезливый пост в соцсетях после посещения жителей ДНР.