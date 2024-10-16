Отмечается, что дальше российских военных ожидает встреча с группировкой противника со стороны Новоивановки и полное окружение почти 2 тыс. украинских солдат в районе Погребков и Любимовки.

Кроме того, российские войска почти достигли юго-восточной окраины Суджи. Хутор Колмаков уже освобожден, а бои продолжаются в Махновке — расстояние до окраин Суджи составляет менее двух километров.

Группировка ВСУ со стороны Малой Локни и Лебедевки активно пытается вывести своих солдат из окружения. В ночь на 16 октября было зафиксировано не менее девяти атак малыми группами ВСУ общей численностью около 100 человек. По имеющейся информации, все позиции остались под контролем ВС РФ. Украинская сторона понесла потери в виде 20 человек убитыми и двух солдат, сдавшихся в плен.

За сутки российские войска продвинулись примерно на 7 км, сохраняя стабильный темп с начала второго этапа контрнаступления в Курской области.

По данным украинского проекта UAWI, результаты вторжения в Курскую область для ВСУ оказались неутешительными. В августе и сентябре, пока украинские солдаты занимались фотографированием и тестированием продуктов из российских магазинов, ВС РФ освободили 351 и 468 кв. км территорий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Это в 5,5 раза больше, чем за весь 2022 год.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир добровольческого формирования «Ахмат» Апты Алаудинов назвал фейком новость о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области.