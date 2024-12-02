Маск: Байден поставил под сомнение целостность США, помиловав своего сына

Американский миллиардер Илон Маск выразил свое недовольство в социальной сети по поводу решения президента США Джо Байдена о помиловании его сына Хантера.

По мнению Маска, этот шаг вызывает вопросы относительно целостности Соединенных Штатов. Ранее Байден подписал указ о помиловании, объяснив свое решение убеждением в несоразмерности судебного преследования.

Против Хантера Байдена велись несколько уголовных дел, в том числе по вопросам нарушения правил хранения оружия.

Обвинение утверждало, что он находился под воздействием наркотиков, что лишало его права на приобретение огнестрельного оружия, однако он соврал в опроснике и все равно купил пистолет в октябре 2018 года, после чего владел им в течение периодов употребления наркотиков.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп в своем сообщении на платформе Truth Social охарактеризовал этот шаг как проявление злоупотребления и нарушения принципов правосудия