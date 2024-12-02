NBC News: Трамп назвал решение Байдена помиловать сына нарушением правосудия

Президент США Джо Байден, принявший решение о помиловании своего сына Хантера, стал объектом критики со стороны новоизбранного президента Дональда Трампа. В сообщениях на платформе Truth Social Трамп охарактеризовал этот шаг как проявление злоупотребления и нарушения принципов правосудия, упомянув при этом участников штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, передает NBC News.

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, выразил свое мнение в социальных сетях, отметив, что решение Байдена о помиловании Хантера было предсказуемым. Он полагает, что Байден откладывал это решение до тех пор, пока оно не могло негативно повлиять на шансы демократов на предстоящих выборах в США.

Байден пояснял свой шаг о помиловании, заявив, что он основан на его убеждении в том, что судебное преследование было несправедливым.

Ранее сообщалось, что Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social посоветовал странам-членам экономического блока БРИКС прекратить разработку альтернативы американскому доллару.