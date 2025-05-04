Маск без слов прокомментировал инцидент с похищением доставщика еды в Луцке

Ранее в Сети распространились кадры, на которых видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой затаскивают пойманного на одной из улиц города доставщика еды. Молодого человека «мобилизовывают» в машину прямо с курьерским рюкзаком.

«!», — так отреагировал Макс на происходящее в своей соцсети Х.

Накануне общественное движение «Другая Украина» подтвердило факт похищения курьера в Луцке. Отмечалось, что его велосипед остался на том месте, где мужчину поймали и посадили в автомобиль. О судьбе «мобилизованного» украинца ничего не известно.

На Украине случаи насильственной мобилизации широко распространены. В сети регулярно появляются видеозаписи, на которых видно, как мужчин принудительно увозят в военкоматы, зачастую применяя силу и нарушая права.

Ранее украинского издание «Страна.ua» сообщило, что в военкоматах Киева стали привязывать мужчин к кроватям.