Маск: Харрис превзошла ожидания в ходе дебатов, но Трамп будет лучше как президент

«Несмотря на то что я считаю, что ведущие дебатов относились к Трампу несправедливо, этой ночью Камала Харрис превзошла ожидания многих. Однако, говоря о реальных делах, а не просто красивых словах, я убежден, что Трамп будет более эффективным», — написал Маск в соцсети.