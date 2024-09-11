Маск: Харрис превзошла ожидания в ходе дебатов, но Трамп будет лучше как президент
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По словам Илона Маска, Камала Харрис удивила всех своим выступлением на дебатах, но он считает, что Трамп лучше справится с президентскими обязанностями, сообщило РИА Новости в телеграм-канале.
«Несмотря на то что я считаю, что ведущие дебатов относились к Трампу несправедливо, этой ночью Камала Харрис превзошла ожидания многих. Однако, говоря о реальных делах, а не просто красивых словах, я убежден, что Трамп будет более эффективным», — написал Маск в соцсети.
Маска особенно впечатлили усилия Трампа в области сокращения государственных регулирований и бюрократии, что, по его мнению, положительно сказалось на бизнес-климате в стране.
Американский предприниматель Илон Маск согласился присоединиться к комиссии по аудиту государственных программ США, которую формирует команда Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой.