Дмитриев: Маск и Трамп победили "глубинное государство"

Президенту США Дональду Трампу и предпринимателю Илону Маску удалось победить "глубинное государство", что у многих в России вызывает восхищение.

Об этом на своей странице в соцсети X написал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал пост газеты Washington Post о реакции российских политиков на конфликт между Маском и Трампом.

Также Дмитриев поблагодарил издание за то, что оно использовало в публикации его "самую лучшую фотографию" и некоторые его цитаты.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Зеленский стал героями оперы в Гонконге.