Маск: лидеры Европы не хотят мира на Украине, они жаждут войны

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск высказал мнение в социальной сети X о стремлении европейских политиков к «бесконечной войне» на территории Украины.

По мнению предпринимателя, исходя из их рассуждений, конфликт не должен завершиться. Это заявление стало ответом Маска на публикацию пользователя, цитирующего премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что «мир на Украине представляет большую опасность, чем продолжающиеся военные действия».

Ранее Маск призвал Зеленского покинуть пост в обмен на «амнистию в нейтральной стране».