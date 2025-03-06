Маск: лидеры Европы не хотят мира на Украине, они жаждут войны
Маск: страны ЕС хотят, чтобы война на Украине продолжалась вечно
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Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск высказал мнение в социальной сети X о стремлении европейских политиков к «бесконечной войне» на территории Украины.
По мнению предпринимателя, исходя из их рассуждений, конфликт не должен завершиться. Это заявление стало ответом Маска на публикацию пользователя, цитирующего премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что «мир на Украине представляет большую опасность, чем продолжающиеся военные действия».
Ранее Маск призвал Зеленского покинуть пост в обмен на «амнистию в нейтральной стране».