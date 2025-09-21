Американский миллиардер Илон Маск высказался о гибели политического активиста Чарли Кирка, заявив, что тот стал жертвой «Тьмы». Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Х.

По словам предпринимателя, Кирк был убит за то, что показал людям «Свет».

Стоит отметить, что 21 сентября в Аризоне состоялась церемония прощания с активистом. Панихида прошла на арене State Farm и собрала тысячи сторонников. Среди гостей был президент США Дональд Трамп, прибывший лично почтить память Кирка.

Накануне траурного мероприятия полиция задержала мужчину с оружием рядом с местом прощания. В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента.

Также стоит отметить, что Чарли Кирк, сторонник Дональда Трампа, погиб 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Ему было 31 год, у него остались жена и двое детей. Кирк открыто выступал против военной поддержки Украины, критиковал Владимира Зеленского и подчеркивал, что Крым является частью России.

