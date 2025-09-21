«Политическая болтовня»: главный раввин России резко высказался о признании Палестины Западом

По мнению Адольфа Шаевича, главного раввина России по версии конгресса еврейских религиозных организаций, признание Палестины такими странами, как Канада, Великобритания и Австралия, не приведет к прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

«Это просто политическая болтовня. Реально, как это все осуществить, в каких границах? На кого можно опереться и какое может быть палестинское государство? Реальных руководителей в нем нет», — подчеркнул Шаевич, выражая сомнения в практической реализации подобного признания.

По его словам, палестинская сторона с момента принятия резолюции ООН о создании двух государств в 1948 году отказывалась от идеи собственного государства и вела борьбу против Израиля на протяжении всей его истории. Он отметил, что целью палестинцев было уничтожение Израиля, а не создание собственного государства.

Шаевич также заявил, что международные организации не предпринимают действенных мер для урегулирования конфликта в Газе, и признание Палестины не изменит ситуацию.

«ООН только принимает резолюции. У них же есть тоже военные силы, которые могут надавить, чтобы [стороны конфликта] могли существовать мирно, а потом уже обсуждать, какое государство создать. Ну чего они там все говорят? Хорошие слова, что надо добиваться мира, покончить с военными действиями — ну и дальше говорить можно что угодно. Каждый день гибнут люди со всех сторон, Израилю это не нужно», — добавил он. Главный раввин подчеркнул, что гибель людей с обеих сторон конфликта неприемлема для Израиля.

Отметим, что 21 сентября Канада, Великобритания и Австралия официально признали Палестину государством. Премьер-министры этих стран выразили надежду, что этот шаг будет способствовать завершению конфликта в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что создание Палестины угрожает Израилю.