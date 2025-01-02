Маск назвал госизменой решение Байдена продать материалы для строительства приграничной стены
Маск обвинил Байдена в госизмене за его политику в сфере миграции
Фото: [flickr.com]
Известный изобретатель Илон Маск назвал государственной изменой решение президента Байдена продать стройматериалы, которые должны были пойти на возведение стены на границе с Мексикой. Запись об этом появилась в социальной сети Х.
Один из пользователей написал о том, что Белый дом распродал все строительные материалы, которые должны были пойти на строительство стены вдоль южной границы США. Параллельно этому были уничтожены уже установленные заграждения.
«Сто процентов государственная измена», — так прокомментировал эту информацию Маск.
Ранее сообщалось, что ряд республиканцев в Соединенных Штатах захотели выдвинуть Маска на пост спикера Палаты представителей. Данная должность считается третьей по важности в стране в ее государственной иерархии.