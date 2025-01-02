Маск назвал госизменой решение Байдена продать материалы для строительства приграничной стены

Известный изобретатель Илон Маск назвал государственной изменой решение президента Байдена продать стройматериалы, которые должны были пойти на возведение стены на границе с Мексикой. Запись об этом появилась в социальной сети Х.

Один из пользователей написал о том, что Белый дом распродал все строительные материалы, которые должны были пойти на строительство стены вдоль южной границы США. Параллельно этому были уничтожены уже установленные заграждения.

«Сто процентов государственная измена», — так прокомментировал эту информацию Маск.

Ранее сообщалось, что ряд республиканцев в Соединенных Штатах захотели выдвинуть Маска на пост спикера Палаты представителей. Данная должность считается третьей по важности в стране в ее государственной иерархии.