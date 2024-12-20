Республиканцы намерены выдвинуть Маска на пост спикера конгресса США

В частности, сенатор Рэнд Пол, представляющий Республиканскую партию и штат Кентукки, опубликовал в социальной сети X предложение на эту тему.

«Спикер Палаты представителей не обязательно должен быть членом Конгресса. Ничто не расстроит [бюрократическое] болото больше, чем избрание Илона Маска», — написал Пол, подчеркнув, что он совершенно не считает такой сценарий невозможным.

В ответ на заявление Илона Маска, Марджори Тейлор-Грин, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии и представляющая штат Джорджия, выразила свою поддержку кандидатуре Маска на пост спикера нижней палаты Конгресса. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США.

По мнению Тейлор-Грин, назначение Маска на эту должность может помочь расколоть американский политический истеблишмент.

В ноябре избранный глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск займет руководящую должность в новом ведомстве при американском правительстве, которое будет заниматься борьбой с бюрократией. Однако позже выяснилось, что предпринимателя пока что проверяют на разглашение государственной тайны.

Ранее Маск раскритиковал решение о выделении США Украине займа в $20 млрд, назвав это безумием.