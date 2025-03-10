Маск назвал марионеткой Сороса главу польской дипломатии

Один из пользователей соцсети написал, что Сикорский и Сорос являются приятелями, и между ними есть устойчивая связь. Маск подтвердил это.

«Да, он марионетка Сороса», — указал бизнесмен в комментарии.

Ранее Илон Маск одобрил заявление госсекретаря Рубио о том, что выполнение 83% программ USAID было прекращено решением Белого дома. Он назвал такой шаг полностью необходимым. По его мнению, завершение финансирования посторонних для США проектов выглядит жестким, но оправданным. Маск как глава американского департамента государственной эффективности считает, что Госдепартамент сокращает ненужные для страны расходы.