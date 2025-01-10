Маск назвал условие быстрого завершения конфликта на Украине

Такое мнение высказал основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети Х.

Для завершения конфликта на Украине требует сильного лидерства в США.

Маск убежден, что Трампу удастся быстро разрешить российско-украинский конфликт.

Однако, как именно американских лидер будет это делать, миллиардер не пояснил.

Ранее осведомленные источники Financial Times рассказали, что американский бизнесмен Илон Маск в частных беседах рассуждал, как добиться снятия с должности британского премьер-министра Кира Стармера.

Он уверен, что Кир Стармер угрожает безопасности не только США, но и западной цивилизации в целом.