FT: Маск ищет способы сместить с должности премьер-министра Британии

Осведомленные источники Financial Times рассказали, что американский бизнесмен Илон Маск в частных беседах рассуждал, как добиться снятия с должности британского премьер-министра Кира Стармера.

Источники располагают информацией, что Илон Маск пытается разузнать, получится ли заполучить поддержку альтернативных британских политических движений. Бизнесмен считает, что разрешить данную проблему необходимо до предстоящих выборов. Он уверен, что Кир Стармер угрожает безопасности не только США.

«По его мнению, сама западная цивилизация находится под угрозой», — пояснил один из собеседников издания.

По данным издания, бизнесмен в первую очередь заинтересован в поддержке со стороны правой популистской партии «Реформы Великобритании».

В материале The Washington Post бизнесмена Илона Маска назвали «теневым президентом». Некоторые эксперты предполагают, что альянс избранного президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска приведет к олигархии в США.

Напомним, ранее Илон Маск публично критиковал премьер-министра Британии Кира Стармера в связи со скандалом из-за массовых изнасилований в городе Телфорд.

Ранее сообщалось, что Маск поддержал мнение о кризисе судебной системы Великобритании.