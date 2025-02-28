Маск назвал вице-президента Вэнса следующим президентом США

На смену Трампу на пост президента придет его сегодняшний заместитель Джей Ди Вэнс. Так считает известный изобретатель Илон Маск, запись об этом он сделал в социальной сети Х.

Вице-президент Вэнс может стать следующим американским лидером, поскольку у него для этого, по мнению Маска, есть все необходимые качества.

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — указал он в микроблоге.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может стать одним из лекторов общества «Знание» во время очередного просветительского марафона. Его пригласят на одно из ближайших мероприятий еще в этом году, такое заявление сделал гендиректор общества Древаль.