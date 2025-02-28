Маск может выступить как лектор на просветительском марафоне в РФ

Российское общество «Знание» собралось пригласить изобретателя Илона Маска в качестве лектора на просветительский марафон. О таких планах сообщил Максим Древаль, генеральный директор этой организации. Его слова привел РЕН ТВ.

По утверждению главы общества, Маска пригласят в качестве лектора в этом году.

«Я обещаю, что Илона Маска мы тоже позовем на один из ближайших наших марафонов. Все возможно. Думаю, что мы сможем еще не раз его увидеть среди наших лекторов», — указал он.

Древаль добавил, что с 28 по 30 апреля пройдет марафон, который посвятят 80-летию Победы. В нем примет участие в качестве лектора представитель США. Он уже подтвердил свои намерения. В данный момент ведутся переговоры еще с несколькими известными лекторами из-за рубежа.

Ранее Маск пожаловался, что ему стали поступать угрозы из-за сокращения государственных расходов. По его мнению, проводимая работа является очень важной, поскольку если ее не сделать, то страна де-факто станет банкротом.