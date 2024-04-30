Маск назвал взятие Одессы единственным оставшимся вопросом всей специальной операции

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в украинском конфликте осталась последней только одна интрига – будет ли взята Одесса российской армией. Запись об этом сделал в социальной сети Х.

Известный изобретатель Маск отреагировал на новость о том, что главнокомандующий украинской армией Сырский сообщил о заметном ухудшении для ВСУ обстановки на передовой. Он написал, что для него уже все практически ясно в данном конфликте. Осталось прояснить только один момент.

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», - указал он.

Маск добавил, что Россия не остановится до тех пор, пока не заберет под свой контроль территории всех четырех регионов, которые уже вошли в ее состав.

Ранее Маск признал, что в соцсети Х, владельцем которой он сам является, не наблюдается распространения фейков со стороны России. Этим грешит именно Запад. Активности российской стороны при том даже не заметно.