Маск обвинил британского премьера Стармера в подрыве выборов в США

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск высказался об отсутствии приглашения британского премьер-министра Кира Стармера на инаугурацию Дональда Трампа.

В своей соцсети Х он обвинил Стармера в отправке агентов в США с целью вмешательства в президентские выборы.

Ранее Маск обвинил британского премьер-министра в соучастии в преступлениях, совершенных бандами в Великобритании. Предприниматель также призвал к отставке Стармера и его привлечению к судебной ответственности, заявив, что «такие действия недопустимы для лидера страны».

Сам Стармер назвал обвинения Маска «ложью и дезинформацией». В своем комментарии он подчеркнул, что эти высказывания не имеют под собой оснований и призвал к более взвешенной дискуссии о демократии и ее ценностях.

Ранее бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон пообещал до его присяги выгнать Илона Маска из Белого дома.