Маск обвинил Харрис в желании уничтожить все человечество

Идеология действующего вице-президента США Камалы Харрис проста: политик всецело выступает за вымирание человечества. Такое мнение в соцсети X высказал американский предприниматель и футурист Илон Маск.

Таким образом бизнесмен отреагировал на недавние слова Харрис, что поддержала молодых американцев в их сомнении в необходимости заводить семью и рожать детей из-за происходящих по всему миру изменениях климата.

«Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!» — отметил миллиардер.

Напомним, странное заявление Харрис прозвучало в прошлом году в ходе мероприятия в штате Пенсильвания. Тогда вице-президент США также добавила, что глобальная проблема изменения климата заставляет молодых людей по всему миру сомневаться в самой возможности обзавестись семьей и растить детей.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у Камалы Харрис низкий уровень IQ. И что став главой Белого дома она развяжет третью мировую войну.