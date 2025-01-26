Маск обвинил власти Германии в подавлении свободы слова
Маск назвал агрессивным действующее правительство Германии
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Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что в Германии действует тоталитарный подход к ограничению свободы слова.
Его слова передает РИА Новости.
Предприниматель считает, что власти ФРГ проводят очень агрессивную политику по подавлению свободы слова в стране.
«Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно — если не невозможно — иметь настоящую демократию, потому что свобода слова — одна из основ демократии», — заявил Маск.
Также он раскритиковал немецкие власти за то, что они сажают людей в тюрьму за критику политиков или публикации в соцсетях. Он назвал «тоталитарный подход» Германии к ограничению свободы слова безумием.
Ранее сообщалось о том, что Маск ищет способы сместить с должности премьер-министра Британии.