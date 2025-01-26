Маск обвинил власти Германии в подавлении свободы слова

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что в Германии действует тоталитарный подход к ограничению свободы слова.

Предприниматель считает, что власти ФРГ проводят очень агрессивную политику по подавлению свободы слова в стране.

«Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно — если не невозможно — иметь настоящую демократию, потому что свобода слова — одна из основ демократии», — заявил Маск.

Также он раскритиковал немецкие власти за то, что они сажают людей в тюрьму за критику политиков или публикации в соцсетях. Он назвал «тоталитарный подход» Германии к ограничению свободы слова безумием.

Ранее сообщалось о том, что Маск ищет способы сместить с должности премьер-министра Британии.