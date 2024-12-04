Маск одним словом отреагировал на ситуацию в Южной Корее

Американский предприниматель Илон Маск выразил свои впечатления о ситуации в Южной Корее лишь одним словом. На своей странице в соцсети он охарактеризовал события в стране как шокирующие и прокомментировал единогласное решение парламента Республики Корея отменить военное положение кратким «вау».

В ответ на вопрос одного из пользователей о происходящем в Сеуле он добавил: «Да, это шокирует».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране военное положение, обвинив оппозицию в попытке государственного переворота и в том, что они хотят «свергнуть власть в пользу КНДР». После этого он отдал приказ армии войти в столицу и блокировать парламент.

Илон Маск отличается своими критическими высказываниями: ранее он заявлял, что США все ближе к банкротству. Таким образом миллиардер прокомментировал прогнозы экспертов о росте государственного долга в Штатах.