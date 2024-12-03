Маск предупредил о приближении США к банкротству

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США все ближе к банкротству. Таким образом миллиардер прокомментировал прогнозы экспертов о росте государственного долга в штатах.

Как заявляли аналитики, госдолг США при президентстве Джо Байдена вырос с 28 триллионов до более чем 36 триллионов долларов. По данным американского Минфина, это побило исторические максимумы.

«Америка приближается к фактическому банкротству», — написал предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Валютный фонд прогнозировал, что к 2029 году госдолг США достигнет 131,7% ВВП. По мнению Маска, опасения аналитиков не беспочвенны и близки к правде.

Ранее сообщалось, что рост госдолга США станет проблемой для мировой экономики. Об этом заявляли эксперты, опрошенные изданием Global Times.