По словам американского миллиардера Илона Маска, правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» является единственной надеждой для страны. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Данное сообщение он оставил в ответ на заявление правой немецкой активистки Наоми Зайбт о том, что кандидату в немецкие лидеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов угрожают голоса немцев за указанную выше партию на выборах.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что США освободили Германию.